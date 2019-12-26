51, 72, 80. А какие еще премии платить работникам, если ты Эльвира Набиуллина

Страшная месть главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: всем членам профсоюза ЦБ она начислила премии по итогам года – по 50-80 рублей.

Не тысяч, а именно рублей.

Кому то 51 рубль, кому-то 72 рубля.

Потому что Банк России – это команда! И опять же, на филлеры потратились. Какой-нибудь Марине Рыклиной из пресс-службы можно начислить пару месячных окладов на премию, а простым трудягам – издевательство. Сотрудники подумали-подумали – и вернули премии обратно в ЦБ. На ботокс.

Напомним, что у здания ЦБ местный профсоюз недавно проводил акцию против незаконных сокращений.