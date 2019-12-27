Разработали бланки для перехода с НПД на УСН

Лица, утратившие право на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», вправе уведомить ИФНС о переходе на ЕСХН или УСН в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД.

В этом случае физическое лицо признается перешедшим на УСН или ЕСХН с даты:

1) снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД — для физлиц, являющихся ИП;

2) регистрации в качестве ИП — для физлиц, которые на дату утраты права на НПД не являлись ИП и зарегистрировались в течение 20 календарных дней с даты утраты такого права.

В настоящее время ФНС России разрабатываются проекты приказов об утверждении форм уведомлений о переходе на ЕСХН и УСН и форматов представления их в электронной форме.

До утверждения соответствующих форм уведомлений ФНС рекомендует использовать бланки, которые являются приложением к письму № СД-4-3/26392@ от 20.12.2019.