Приложение карты «Мир» будут принудительно устанавливать на смартфоны

ФАС обсуждает возможность сделать предустановку приложения Mir Pay, аналога Samsung Pay и Apple Pay, обязательной на гаджетах, которые будут продаваться в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников заседания рабочей группы ФАС по этому вопросу.

Идею сделать установку Mir Pay обязательной ранее поддерживал Институт развития интернета. В декабре президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты, которые будут продаваться в стране. По документу на продающихся в России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. Бизнес выступил против закона, его также раскритиковали соратники Москвы в Евразийском союзе – Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») была создана в 2014 году после того, как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма к России. Основные пользователи карт «Мир» – бюджетники, которым на нее перечисляют зарплату. «Известия» со ссылкой на НСПК уточняют, что доля платежей картами «Мир» с помощью смартфонов в 2019 году составила 19%. Всего выпущено более 70 млн карт «Мир», отметили в НСПК.