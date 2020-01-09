Половина бухгалтеров работает более 8 часов в день

В основном бухгалтеры работают более 8 часов в день, но менее 12. Так ответили 38 % участников опроса, который прошел на нашем сайте.

При этом 15 % их коллег трудятся еще более интенсивно. На работу они тратят более 12 часов своей жизни ежедневно. Трудоголики!

Между тем столько же опрошенных (15 %) работают даже менее 8 часов. Счастливчики!

32 % респондентов ответили, что работают ровно 8 часов в день. Трудовой кодекс рулит!

Таким образом, не более 8 часов в день работают 47 % клерков, а более 8 часов — 53 %.