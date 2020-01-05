Миллиардер Агаларов раскритиковал наши низкие пенсии, зарплаты и налоговую систему

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у людей низкие пенсии и зарплаты. Об этом он заявил Forbes.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», – заметил Агаларов.

По его словам, производство в России невозможно нарастить, если не увеличивать доходы населения, потому что товары и услуги просто будет некому продать. При этом в России налажена работа налоговых органов, отметил Агаларов: налоговая нагрузка высокая и собираемость налогов растет.

«В следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать. И чем раньше на это обратят внимание – на то, что налоговую нагрузку надо снижать, – тем лучше будут результаты», – заключил бизнесмен.

Араз Агаларов занимает 52-е место в списке самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $1,9 млрд.