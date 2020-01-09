Когда отменят декларации по УСН

В Госдуму внесли правительственный законопроект об отмене деклараций по УСН для части налогоплательщиков.

Отчетность предлагается отменить для тех налогоплательщиков, которые используют онлайн-кассы. И касается это только тех, кто применяет УСН с объектом «доходы».

В марте 2018 года Президент России в послании Федеральному собранию сообщил о необходимости полной отмены отчетности для ИП, которые пользуются цифровыми технологиями. Потом Минфин анонсировал отмену деклараций для плательщиков УСН, однако долгое время дальше разговоров дело не двигалось. И вот проект внесли в Госдуму и скорее всего он будет принят почти в том виде, в котором его подготовило правительство.

Добровольный отказ от отчетности планируется ввести с 1 июля 2020 года.