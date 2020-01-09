Клерк.Ру

Начался новый отчетный период. Мы поможем вам ничего не забыть

Вот и прошли новогодние каникулы, начался самый непростой период для бухгалтеров — годовая отчетность. Чтобы вы ничего не забыли, мы подготовили для вас традиционные темы на форуме и календари. Поскольку форумов у «Клерка» теперь два, то вы можете выбирать то, что удобнее для вас.

На новом форуме:

На старом форуме:

Отключить рекламу

Также в помощь вам есть два календаря:

Полный список отчетности можно найти тут: Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2019 года

Обратите внимание на перенос сроков отчетности по НДФЛ и изменениях в правилах сдачи бухгалтерской отчетности!

Отключить рекламу