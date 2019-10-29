Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2019 года

|Бланк декларации, расчета, сведений
Утвержден
Срок сдачи
Сведения о среднесписочной численности работников
|Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
|
Приказ ФНС РФ № ММ-3-25/174@ от 29.03.07
20 января
Фонд социального страхования
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
|
Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)
20 января (в бумажном виде)
27 января (в форме электронного документа)
НДФЛ
|Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ)
|
Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
|2 марта
|Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (ред. от 17.01.2018)
2 марта
|Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
|
Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
|2 марта
|Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ (ред. от 07.10.2019)
|30 апреля
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование
|СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
|
Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п
15 ноября
16 декабря
15 января
|ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|
Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п
|20 января
|Расчет по страховым взносам
|
Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
30 января
| Расчет по страховым взносам КФХ без работников
|
Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
|29 января
|
Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1)
|
Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п
|2 марта
НДС, акцизы и алкоголь
|
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2019 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
20 января
|Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза
|
Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
20 ноября
20 декабря
20 января
|Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 28.12.2018)
27 января
|Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (ред. от 21.09.2018)
25 ноября
25 декабря
27 января
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (ред. от 21.09.2018)
25 ноября
25 декабря
27 января
|Налоговая декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина
|
Приказ ФНС России от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@
25 ноября
25 декабря
27 января
Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)
|
Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 29.12.2018)
|27 января
ЕНВД
|Налоговая декларация по ЕНВД
|Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@
20 января
Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|
Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
20 января
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
|Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|Утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@
31 марта (организации)
30 апреля (ИП)
ЕСХН
|Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
|
Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 01.02.2016)
31 марта
Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|
Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@
28 ноября
30 декабря
28 января
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|
Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@
30 марта
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
|
Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
28 ноября
30 декабря
28 января
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
|
Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
|30 марта
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|
Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
30 марта
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|
Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
28 ноября
30 декабря
28 января
Налог на имущество
|Декларация по налогу на имущество организаций
|
Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@
30 марта
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
|
Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-3/827@
2 декабря
31 декабря
31 января
Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
|
Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
20 января
Налог на игорный бизнес
|Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
|
Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)
20 ноября
20 декабря
20 января
Транспортный налог
|Налоговая декларация по транспортному налогу
|
Приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ (ред. от 26.11.2018)
3 февраля
Земельный налог
|Налоговая декларация по земельному налогу
|
Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ (ред. от 30.08.2018)
3 февраля
Бухгалтерская отчетность
|Бухгалтерская отчетность
|
Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.от 06.03.2018)
31 марта
Экологические платежи
|Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
|
Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3
10 марта
|Расчет суммы экологического сбора
|
Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488
14 апреля