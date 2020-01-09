В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

Короткие недели будут обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Первая рабочая неделя в 2020 году составит два дня – 9-е и 10 января.

Следующая сокращенная рабочая неделя выпадает на конец февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В эту неделю мы будем работать с 25-го по 28 февраля. В связи с празднованием Международного женского дня вторая неделя марта сократится до четырех дней. Кроме того, четырехдневная рабочая неделя ожидает нас с 27-го по 30 апреля.

В мае из-за переноса выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя составит всего три дня – с 6-го по 8 мая. Следующая неделя мая также сократится из-за празднования Дня Победы.

В летний сезон ожидается всего одна сокращенная неделя, которая будет связана с празднованием Дня России 12 июня. Осенью из-за выходного дня по случаю Дня народного единства также сократится первая неделя ноября – россияне будут работать 2-го, 3-го, 5-го и 6 ноября.

Нагляднее все видно в производственном календаре на 2020 год.