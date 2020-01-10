Пилотный проект по прослеживаемости товаров продлили

Эксперимент по введению системы прослеживаемости товаров внутри страны продлен до 30 июня 2020 года. Постановление Правительства от 06.01.2020 № 2 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее с предложением продлить сроки эксперимента по прослеживаемости определённых товаров на территории России выступил Минфин.

Эксперимент затрагивает 10 товарных групп, среди них — холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы, транспортные средства промышленного назначения. Предполагается документальное отслеживание товара с момента прохождения таможни. На упаковке должны располагаться специальные электронные устройства с информацией о совершённых действиях с продукцией

Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе поручено обеспечить мониторинг результатов эксперимента и предоставить на его основе доклад в Министерство финансов до 1 июня для оценки его результатов.