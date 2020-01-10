За высокие тарифы ЖКХ введут штрафы

Правительство РФ предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабинет министров внесет на рассмотрение парламента в сентябре, пишут «Известия».

Законопроект готовит Минстрой, который представит его в кабмин уже в марте этого года, а в сентябре проект внесут в Госдуму. Профильный комитет и фракции готовы его поддержать.

Сейчас отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Кодексе нет. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ не смогли оперативно уточнить изданию возможный размер штрафов. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих российских регионов.

«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании», – пояснила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В марте 2019 года Госдума на пленарном заседании дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить правительство и ФАС о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ. А в июле по поводу завышения тарифов к ФАС обратился президент РФ Владимир Путин. Если бы работа по их регулированию была завершена, люди на это не жаловались бы, сказал президент Артемьеву, который отрапортовал главе государства о решении проблемы.

В 2019 году тарифы ЖКХ повышались дважды – в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. Также помимо холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, в квитанциях появилась новая строчка оплаты – вывоз мусора. При этом с 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 4%.