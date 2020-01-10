Можно не бояться крупных штрафов при зачислении денег на счета в популярных офшорах

Бизнесмены, у которых есть счета на Кипре, в Израиле, Лихтенштейне, Панаме и других офшорах с 1 января могут зачислять на них деньги от любых валютных операций с нерезидентами. Раньше за многие из них грозили огромные штрафы. Но поправки все упростили, напоминает The Bell.

Президент Путин подписал соответствующий документ 2 декабря. Список «самых прозрачных» юрисдикций расширился — в него вошли все страны, с которыми Федеральная налоговая служба России автоматически обменивается информацией. Кроме того, в перечень вошли страны ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Первоначальный вариант списка утвердили в августе 2019 года, и требования в нём были намного жёстче. Страны должны были входить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или группу по борьбе с отмыванием FATF. В каждой из организаций состоит по 36 стран, но списки совпадают на 80%. В итоге из «самых прозрачных» офшоров выпадали популярные Панама, Гренада, Британские Виргинские Острова, а также страны, в которых много недвижимости россиян – Кипр, Мальта, Израиль, Болгария и Хорватия. Все эти государства удовлетворяют новым требованиям.

Раньше за валютные операции со счетами можно было получить штраф в размере 75–100% от суммы операции. Кроме того, поправки узаконили зачисления на счета в «самые прозрачные» юрисдикции с 1 января 2018 года.

В перечень не попали две другие страны, где наши бизнесмены тоже часто хранят свои деньги, — США и Великобритания. Они не передают информацию ФНС в автоматическом режиме. Для этих государств разрешён минимальный набор операций — перевод валюты с российского счёта, зарплата, социальные выплаты.