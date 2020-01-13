ИП потерял миллион, ошибившись с выбором вида деятельности

На миллион с лишним доначислений попал предприниматель, который думал, что добросовестно работает (Решение ФНС России № СА-3-9/9931 от 20 ноября 2019 г.).

ИП купил годовой патент на вид деятельности «Ремонт жилья и других построек» и по договорам проводил работы в строящемся многоэтажном жилом доме. В договорах значились такие работы, как гидроизоляция, устройство перегородок из блоков поротерма, устройство перегородок из газосиликатных блоков, демонтаж перегородок из поротерма, штукатурные работы, стяжка полов, гидроизоляция санузлов без стяжки, устройство пола и плинтуса из керамогранита.

Одновременно ИП числился на УСН и сдавал нулевки, т.к. считал, что вся его деятельность подпадала под патент. Но налоговая проверила ИП и пришла совсем к другому выводу. Дом, в котором ИП проводил работы, находился на этапе строительства и не был сдан в эксплуатацию, все работы такого характера там проводились впервые. А значит под ремонт это никак не подпадает, а относится к строительным работам, а это уже совсем другой вид деятельности, которого в патенте ИП нет.

Поэтому предпринимателю пересчитали налоги по упрощенке. И счастье, что он одновременно с патентом был на УСН, а не на ОСНО, иначе доначислений было бы гораздо больше.

Будьте внимательны, выбирая вид деятельности.