Сколько людей получают зарплату в конверте

До 1979, последние паспорта вручили в 1979 году.
Статья хорошая. Годная. Особенно для тех, у кого данные правила не вошли в привычку при исполнени...
И до и после войны сельское население сокращалось, а городское росло. Неужто одни активно вымирал...
Полагаю, что претензия была по форме высказывания, а не по сути. Суть вообще иногда не проглядыва...
Есть такие сотрудники, которые раз в месяц "ходят на больничный" в самый ответственный момент))) ...
Никаких нормативных документов еще нет - что вы талдычите как подорванные, что вам все не понятно...
> По ее словам, педагоги должны вестиА что должны проверять, как и каким образом готовться к о...
Добрый день всем) меня интересует вопрос: как заполнять данный отчет, если в организации работают...
Крестьянство - несознательный, мелкособственнический класс!)) Всего лишь, не совсем надежный попу...
За многие годы работы привыкла ничему не удивляться... Не поняла из всего прочитанного вот что....
Тогда мыслили иначе!)) Не с точки зрения пухнущих деток. По этому случаю и жене могли выдавать з/...
Это кто это отменил? А что там у нас с картами Мир? Куда там пособия перечислять надо? Куда все б...
Почему же? Знаю кучу народа, принципиально не состоящего в трудовых отношениях. Здоровы, счастлив...
Прось каку (телефон), короче. ;)
Хм, а как тогда назвать отсутствие паспортов у колхозников до 1974 года, и законодательно закрепл...
К мир-труд-май еще можно было бы выборы добавить, и, с одной стороны, были бы правы. Однако, с др...
"Иногда, когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите"...
Однако у автора нет такой реализации в расчете ))
В Госсекторе уже расколбас. ОСК, ОАК, ОДК, "Алмаз-Антей", Роскосмос - менеджмент меняется с такой...
Вообще, все тухленько у них, безнадежненько, я бы сказал. Демографическая яма. "Чайлдсфри" сейчас...
А как же до сих пор по таким работникам сдавался СЗВ-М? Почему вопрос возник только сейчас перед ...
Все верно. Сведения по всем работникам в электронном виде будут передаваться в ПФ. Но по молчунам...
А до "почти 30 лет", конечно, не приучали. Была сплошная колбаса с мороженым, мир-труд-май и добр...
О да, это же несчастные, больные люди, которых надо пожалеть, понять и простить, у них же семья, ...
Зато в круассанах будет больше малины) на 7557 руб
Раньше уволить пролетария было сложно))) Его, несознательного, надо было воспитывать! Он же не дл...
"Если фамилия работника по паспорту содержит букву Ё, а в СНИЛС (соответственно, и в информационн...
7.577,- руб. надо будет где-то отбить. Полагаю, они лишними не были, чтобы спокойно с ними попращ...
Шикарная логика )) Реализация до понижения ставки НДС на 270 тыс. руб. И после повышения ставки т...
Кто-нибудь сталкивался уже с тем, что налоговая не принимает новую форму КНД 0710099(баланс...
Вот тут вы промахнулись, намек не на тот самый страшный кровавый тоталитарный и ужасный. Гражданк...
Обычно, предоперационные анализы сдаются в КДЦ больницы. Там очереди не меньше, чем в поликлиника...
Обычно, за один раз не успеваешь. Если операция полостная, там много чего надо. Врачи страхуются ...
У нас все ведет повышению цен. Не ту страну назвали Гондурасом...
Толи дело в Великом и Прекрасном советском союзе с колбасой из настоящего мяса и Самым (с) Вкусны...