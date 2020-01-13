Над.К Шикарная логика )) Реализация до понижения ставки НДС на 270 тыс. руб. И после повышения ставки т... Понижение НДС приведет к повышению цен. И причем тут малина

123@mail.ru Кто-нибудь сталкивался уже с тем, что налоговая не принимает новую форму КНД 0710099(баланс... Первая налоговая новость – 2020

mityai Вот тут вы промахнулись, намек не на тот самый страшный кровавый тоталитарный и ужасный. Гражданк... Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

РюмкаБезысходности Толи дело в Великом и Прекрасном советском союзе с колбасой из настоящего мяса и Самым (с) Вкусны... Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

BPN Заголовки на клерке становятся как на сайтах актиона. Печаль.... Два МРОТ освободят от НДФЛ

Manul666 Оставим в стороне очереди в поликлиниках. Да, прогулом может быть и не признают, но отсутствие да... Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

Natalie Chi А почему не написать заголовок по-людски: "два МРОТ предлагают освободить от НДФЛ"? Зачем уподобл... Два МРОТ освободят от НДФЛ

Мадама Не могут уволить если отсутствовал менее 4-х часов. Неужели за это время нельзя сдать анализы... Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

Чалдон Надо требовать повышения НДС на фрукты-ягоды до 50%, чтобы всё стало дешевле. А лучше тогда повыс... Понижение НДС приведет к повышению цен. И причем тут малина

mityai Да вы что, какое может быть рабство в 21 веке, когда вокруг джинсы, жвачка и 100 сортов соево-бум... Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

Старый ворчун Есть, немного.Есть ещё категория "приравненные к ним", этих больше..Ну и не забываем классику:Вво... Участников войны освободят от ЖКУ?

TLBuh А если автомобиль был куплен/ввезен в 2000м году, я, как следующий покупатель буду вынужден запла... +146%: любишь кататься, люби и за утилизацию платить

Лена2009 А разве иностранные граждане, имеющие вид на жительство "не подлежат страхованию в ПФР в целях об... Электронные трудовые книжки. Понятная инструкция, что вам делать в 2020-м