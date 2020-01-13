Два МРОТ освободят от НДФЛ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ дохода ниже двух МРОТ.
Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ установлен в размере 12 130 рублей.
Как полагают авторы проекта, отмена НДФЛ для таких категорий граждан позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет им реальную поддержку.
Законопроект направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства на инициативу, передает РИА Новости.
Напомним, большинство участников опроса на нашем сайте заявили, что необходимо ввести необлагаемый минимум доходов. Освободить от НДФЛ следует хотя бы МРОТ, считают ниша читатели.