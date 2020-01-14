Минфин разрешил нарушить поправку в НК, которая ухудшила положение налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба разослала по нижестоящим инспекциям письмо Минфина, в котором объясняется, как сдавать отчетность тем налогоплательщикам УСН и ЕСХН, которые не сдали декларации за 2018 год, воспользовавшись статьей 55 Налогового кодекса.

Речь идет о проблеме, возникшей в связи с поправками в статью 55 НК, внесенными федеральным законом № 325-ФЗ. Подробнее о ней можно узнать в материале Как Госдума задним числом ухудшила положение налогоплательщиков и что теперь с этим делать.

Минфин все-таки придумал, что делать с отчетностью за 2018 год — он сослался на то, что ухудшать задним числом положение налогоплательщиков нельзя и разрешил сдать декларацию за 2019 год с данными за декабрь 2018 года.

«Учитывая изложенное, налогоплательщик, созданный (зарегистрированный) в декабре 2018 года и применяющий ЕСХН или УСН с даты создания (регистрации), вправе представить налоговую декларацию по итогам 2019 года исходя из налоговой базы, исчисленной с даты создания организации (регистрации индивидуального предпринимателя) в декабре 2018 года по 31 декабря 2019 года», — написано в письме от 20 декабря 2019 г. № 03-11-09/100305.

Таким образом министерству пришлось исправлять оплошность депутатов, принявших норму закона, противоречащую одному из основных положений Налогового кодекса.