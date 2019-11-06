Как Госдума задним числом ухудшила положение налогоплательщиков и что теперь с этим делать

Один из основных принципов налогового законодательства был нарушен Госдумой при принятии закона № 325-ФЗ. И это почему-то никто не заметил при обсуждении принятых поправок. Речь идет о правиле, установленном пунктом 2 статьи 5 НК — закон, устанавливающий новые обязанности или иным образом ухудшающий положение налогоплательщиков не может иметь обратной силы.

Масштабный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 года содержит огромное количество поправок. Почти все из них многократно описаны консультантами и журналистами. Но одна м-а-аленькая поправка осталась незамеченной: в пункт 4 статьи 55 НК внесли изменения, добавив к патентной системе налогообложения еще три спецрежима — ЕНВД, ЕСХН и УСН. Таким образом, налогоплательщики ЕСХН и УСН лишились права не подавать налоговые декларации за истекший год, если организация или ИП зарегистрированы в декабре.

Согласно пункту 2 статьи 55 НК если организация создана (ИП зарегистрирован) в период с 1 декабря по 31 декабря, то первым налоговым периодом для них является период времени со дня создания организации (регистрации ИП) по 31 декабря следующего года. Это правило касается только налогов, имеющих налоговый период — год.

Текст пункта 4 теперь выглядит так «4. Правила, предусмотренные пунктами 2 — 3.4 настоящей статьи, не применяются в отношении налогов, уплачиваемых в соответствии со специальными налоговыми режимами, предусмотренными главами 26.1, 26.2, 26.3 и 26.5 настоящего Кодекса». И все бы ничего, но поправка имеет обратную силу — она распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Срок представления деклараций по ЕСХН и УСН за 2018 год давно истек. И таким образом, все налогоплательщики этих налогов, воспользовавшиеся правилами пункта 2 статьи 55 НК и не сдавшие декларацию за 2018 год, оказались в нарушителях.

Что же делать, спрашивает во мнениях на «Клерке»

И есть еще одна проблема, к которой приведет вот это плохо продуманное изменение. Получается, что при УСН налоговый период всегда календарный год (ведь пункт 2 на упрощенцев теперь не распространяется), независимо от даты регистрации или ликвидации. И если для организаций это никаких проблем не создает, то у ИП налоговые периоды могут задваиваться, затраиваться и т.д. Поясним — ИП может в течение года несколько раз регистрироваться и сниматься с учета. Ранее налоговым периодом был срок с даты регистрации по дату закрытия ИП, при новой регистрации начинался новый налоговый период (с этим согласна и ФНС, см. письмо № СД-4-3/22268@ от 30.10.2019). Теперь же получается, налоговые периоды будут пересекаться. И как быть, если ИП выбрал другой объект по УСН? Т.е. сначала был на УСН с объектом «доходы», а потом перешел на объект «доходы минус расходы»?

Принятые изменения напоминают о бессмертной фразе Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда. Заметим, что это не единственная «лажа» в законе 325-ФЗ. Плохо сформулированные поправки в главу о налоге на имущество организаций уже собираются переписывать.