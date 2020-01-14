Роспотребнадзор не хочет отказываться от контроля за высотой омлета

Роспотребнадзор представил доработанную версию СанПиНов для заведений общественного питания.

Разработка документа продолжается уже год, по распоряжению главы правительства Дмитрия Медведева. С копией подготовленного документа ознакомились «Ведомости».

Первый вариант СанПиНов для кафе и ресторанов Роспотребнадзор представил в ноябре 2019 г. Требований в нем стало заметно меньше, но по-прежнему они исходят из возможности контроля за приготовлением блюд. Тот документ раскритиковал бизнес, Минпромторг и Минэкономразвития. Минпромторг счел проект СанПиНов препятствием развитию отрасли. Минэкономразвития указало на необоснованное ужесточение отдельных норм и сохранение множества «процессных требований», критиковало Роспотребнадзор за игнорирование процедур общественного обсуждения документа.

Бизнесже утверждал, что новые санитарные требования еще хуже старых: к примеру, общий зал в общепите должен быть оформлен поверхностями, которые можно протирать и дезинфицировать. По-прежнему было много требований к производственным процессам в ресторанах, а не к результату — еде в тарелке, жаловались рестораторы.

Доработать проект СанПиНов от Роспотребнадзора было решено в конце 2019 г. после совещания у замруководителя аппарата правительства Юрия Любимова.

Но в доработанной версии СанПиНов для общепита по существу не появилось практически ничего нового, сообщили «Ведомостям» два участника рабочей группы. Это удивительно, считает один из них: ведь на последней встрече в декабре представитель Роспотребнадзора обещал пойти бизнесу навстречу. Документ увеличился с 38 страниц до 46. В нем появились расшифровки ссылок на техрегламент, а также таблицы с требованиями к детскому питанию и меню.

Обсуждение документа пройдет на заседании рабочей группы на этой неделе. Если разногласия не разрешатся, ими займется подкомиссия по контрольно-надзорной деятельности, пояснил «Ведомостям» один из участников рабочей группы. Если и она не снимет противоречий, то вопрос СанПиНов для кафе и ресторанов может быть рассмотрен на правительственной комиссии по административной реформе.