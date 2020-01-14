Новость для всех, кто отправит маткапитал на ипотеку

Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче.

Зампредсед Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.

Сегодня чаще всего семьи используют маткапитал на улучшение жилищных условий. Ставки по ипотечным кредитам сейчас заметно снизились. Так, в крупных банках ставка ипотеки варьируется от 9,5 до 7,3% годовых. Реализуется программа льготного ипотечного кредитования при рождении второго ребенка или последующих детей. Семьи с несколькими детьми могут получить кредит по ставке 6% на весь срок кредита. А жители Дальнего Востока могут взять кредит под 2%. Однако, как отмечает Ирина Яровая, нередко семьи для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, обращаются в банки за получением новых кредитов с более низкой процентной ставкой для погашения первоначальных кредитов (для рефинансирования). Но банки не очень активно идут на это.

Основными причинами этого являются:

– необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств маткапитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований.

– необходимость оформить в общую собственность семьи объекта недвижимости на этапе смены кредитора.

«Законопроектом указанные проблемы снимаются. Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала. Снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Также проект устанавливает, что сведения об использовании средств маткапитала будут включать в реестр прав на недвижимость. Действующее законодательство устанавливает обязанность родителей оформить недвижимое имущество в общую собственность лица, получившего сертификат на материнский капитал, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Но на практике эта обязанность исполняется не всегда, поэтому в случае продажи жилья у добросовестного покупателя появляется риск потери недвижимости. Потому что есть дети, которые являются законными правообладателями этого жилья. Просто их не указали при регистрации.