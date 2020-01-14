Опубликовали основания для внеплановых проверок туроператоров

Внеплановые проверки туроператоров в сфере выездного туризма предлагается проводить при наличии рисков, список которых составило Минэкономразвития. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Степень критичности рисков предлагается оценивать по балльной системе от 1 до 5. Если туроператор за год в сумме наберёт 5 и более баллов, это может стать основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

Планируется анализировать показатели финансовой отчётности туроператоров. Риском здесь будет считаться наличие убытков по итогам отчётного года, а критичным он станет, если убытки наблюдаются на протяжении двух и более лет.

Сигналом тревоги станет также наличие в Едином федеральном реестре туроператоров у нескольких турфирм одинаковых доменных имён или доменных имён, сходных до степени смешения. Также минусом определено наличие в реестре трёх и более взаимозависимых туроператоров.

При этом предлагается определить, что туроператоры взаимозависимы, если один из них является совладельцем другого (с долей участия более 25%), а также если у двух и более туроператоров один и тот же совладелец с долей участия не менее 25% либо имеется один и тот же руководитель.

Также будут учитываться жалобы на туроператоров в Минэкономразвития. Чем больше таких жалоб, тем выше балл риска.

Кроме того, планируется считать риском отсутствие на сайте туроператора информации о страховщиках, от имени которых компания заключает договоры добровольного страхования.