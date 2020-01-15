Аренда через ФНС. Арендодатели больше не смогут уйти от налога с дохода от сдачи квартиры

Собственников сдающегося внаем жилья обяжут зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги. После легализации рынка наемного жилья в бюджет будет собираться до 200 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил порталу «Будущее России. Национальные проекты» заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин.

По его словам, сейчас в России сдается порядка 5,2 млн квартир и ведется разработка платформы «с огромным количеством услуг, которые будут полезны и удобны как арендодателю, так и арендатору».

«Мы ее еще разрабатываем, не до конца приняли решение, как это будет выглядеть. Но уже могу сказать, что там будут аккумулироваться услуги по заключению договора аренды, регистрации арендаторов по месту проживания, страхование жилья, услуги налогового агента», – пояснил Никита Стасишин.

Он отметил, что платформа будет интегрироваться и с налоговой службой, и с ГИС ЖКХ. А после легализации рынка бюджет может рассчитывать на налоги до 200 миллиардов рублей ежегодно.

Эксперты подвергли критике эту инициативу. По их словам, у людей фактически нет накоплений и подавляющее большинство тех, кто сдает квартиры, живет на этот доход. Причем квартиры куплены за деньги, с которых уже уплачен подоходный налог, платится налог на недвижимость, оплачиваются коммунальные услуги и взносы на капремонт.