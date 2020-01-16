Вернуть миллион. Что вам нужно знать про новую декларационную кампанию по НДФЛ

Стартовала декларационная кампания – 2020.
В ближайшие месяцы – до 30 апреля включительно – нужно отчитаться о своих доходах.
ФНС уже принимает декларации по НДФЛ. Вот, кто обязан представить 3-НДФЛ ( а не позднее 15 июля заплатить налог):
– вы продали квартиру, комнату, земельный участок (недвижимое имущество), автомобиль и иных транспортные средства (движимое имущество), находящееся в собственности менее 3-х лет;
– вы продали имущественные права, например доли в уставном капитале организаций, права требования по договору долевого участия в строительстве и т.д.;
– вы получили доход по договору дарения от физического лица, не являющегося близким родственником;
– вы получили доход по договорам найма или аренды любого имущества;
– вы получили доход, с которого налоговым агентом не был удержан НДФЛ;
– вы получили выигрыш, который выплачивается организатором лотереи, азартных игр, кроме выигрышных средств от букмекерских контор и тотализаторов;
– иностранная организация выплачивала вам деньги;
– вы продали ценные бумаги;
– вы получили доход в качестве вознаграждений, выплачиваемых наследникам, авторам научных трудов, произведений литературы и творений искусства.
Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.
Но ФНС принимает не только отчетность о доходах для последующей уплаты налога, вы также можете подать декларацию, чтобы вернуть деньги.
Налоговых вычетов множество, правила по ним недавно менялись, поэтому чтобы вы не запутались, рекомендуем пользоваться онлайн-сервисом НДФЛка. Ее специалисты учтут все нюансы при заполнении вашей декларации, чтобы вы смогли получить максимальную сумму без нервотрепки, утомительных вычислений и копаниях в бумажках.
Получить налоговый вычет можно по расходам на лечение, образование, покупку квартиры. И не только. Проверьте, есть ли у вас право на вычет, даже если вы не платили за учебу и не покупали квартиру.
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