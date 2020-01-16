Вернуть миллион. Что вам нужно знать про новую декларационную кампанию по НДФЛ

Стартовала декларационная кампания – 2020.

В ближайшие месяцы – до 30 апреля включительно – нужно отчитаться о своих доходах.

ФНС уже принимает декларации по НДФЛ. Вот, кто обязан представить 3-НДФЛ ( а не позднее 15 июля заплатить налог):

– вы продали квартиру, комнату, земельный участок (недвижимое имущество), автомобиль и иных транспортные средства (движимое имущество), находящееся в собственности менее 3-х лет;

– вы продали имущественные права, например доли в уставном капитале организаций, права требования по договору долевого участия в строительстве и т.д.;

– вы получили доход по договору дарения от физического лица, не являющегося близким родственником;

– вы получили доход по договорам найма или аренды любого имущества;

– вы получили доход, с которого налоговым агентом не был удержан НДФЛ;

– вы получили выигрыш, который выплачивается организатором лотереи, азартных игр, кроме выигрышных средств от букмекерских контор и тотализаторов;

– иностранная организация выплачивала вам деньги;

– вы продали ценные бумаги;

– вы получили доход в качестве вознаграждений, выплачиваемых наследникам, авторам научных трудов, произведений литературы и творений искусства.

Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Но ФНС принимает не только отчетность о доходах для последующей уплаты налога, вы также можете подать декларацию, чтобы вернуть деньги.