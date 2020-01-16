Поправка по НДС с 2020 года

Изменилось обложение НДС операций по продаже гражданских воздушных судов, работ и услуг по их строительству, а также по передаче по договорам аренды (лизинга).

ФНС напоминает, что с 1 января 2020 года для этих операций действует нулевая ставка по НДС. Чтобы воспользоваться льготой, воздушные суда должны быть зарегистрированы или подлежать регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

От НДС освобождается ввоз гражданских воздушных судов в Россию. Налогоплательщик может применить льготу, если представит в таможенный орган копию свидетельства о регистрации судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ или сертификат о его регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства.

Освобождается от НДС и ввоз авиационных двигателей, запчастей и комплектующих, используемых для строительства, ремонта и модернизации в России гражданских воздушных судов. Одновременно вводится и нулевая ставка по их реализации. Чтобы обосновать применение льготы и ставки, надо представить в налоговую документ, который подтверждает целевое назначение указанных товаров и выдан Минпромторгом.