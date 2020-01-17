Чем закончилась история главбуха, с которой требовали деньги, полученные по чековой книжке

Бухгалтер, с которой требовали все деньги, полученные по чековой книжке и внесенные в кассу организации, наконец закончила судебную эпопею.

Об этой истории мы начали писать почти год назад. При банкротстве организации конкурсный управляющий опротестовал в суде все сделки за последние три года перед началом банкротства, вплоть до снятия денег по чекам в кассу. Под удар попали не только бухгалтеры, но и кассиры, причем они все давно из фирмы уволились. Об этом рассказала коллегам в Фейсбуке бухгалтер Елена, которая и попала под каток нашей судебной системы.

Первая инстанция и апелляция были бухгалтером проиграны и только кассация отменила решения и отправила дело обратно в первую, на пересмотр.

Вчера в Красном уголке бухгалтера Елена написала, что первая инстанция пересмотрела дело и отказала конкурсному управляющему в иске. Все судебная нервотрепка (по словам Елены), заняла у неё 1,5 года.

«Клерк» поздравляет её с благополучным окончанием истории.