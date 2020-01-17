Кто и как угадал, что премьером будет Мишустин

Оказывается, уже после Послания Президента Федеральному Собранию можно было делать выводы о том, что Мишустина повысят.
Экономист Никита Кричевский, который и сам 15 января после отставки правительства делал ставку на главу ФНС, рассказал историю Маргариты Симоньян.
«После окончания Послания Мишустин и Марго выходили из зала не то чтобы вместе, но недалеко друг от друга. Марго была в шоке, когда к Мишустину подошли офицеры ФСО, представились как новая охрана и вежливо попросили отдать им мишустинский iPhone. Остальное додумал бы и школьник», – пишет экономист в своем телеграмм-канале.