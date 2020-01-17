Кто и как угадал, что премьером будет Мишустин

Оказывается, уже после Послания Президента Федеральному Собранию можно было делать выводы о том, что Мишустина повысят.

Экономист Никита Кричевский, который и сам 15 января после отставки правительства делал ставку на главу ФНС, рассказал историю Маргариты Симоньян.