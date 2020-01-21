ФНС разъяснила нюансы уплаты НДФЛ за счет налогового агента

С 2020 года внесены поправки в НК, которые предусматривают, что в случае доначисления НДФЛ в ходе налоговой проверки, платить налог будет налоговый агент, а не физлицо-налогоплательщик.

При этом уплаченные за счет агента суммы не будут являться налогооблагаемым доходом физлица.

Эти правила только вступили в силу, и у налоговых агентов возникают вопросы, как применять их на практике.

ФНС выпустила письмо № БС-4-11/85@ от 10.01.2020 с разъяснениями.

В документе говорится, что суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении налоговым органом таких сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания), не подлежат отражению в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

После уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств таких сумм НДФЛ основания для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют.

А можно ли относить уплаченный за «физиков» налог в расходы по УСН?

Ответить на этот вопрос ФНС не смогла. Сообщается, что будет направлен запрос в Минфин в целях формирования единой правовой позиции по данному вопросу.