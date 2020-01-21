Центральный рынок в Москве продан по схеме

У Центрального рынка в Москве сменился владелец. Его купили «короли недвижимости» Год Нисанов и Зарах Илиев, сообщает РБК.

До последнего времени Центральный рынок на Рождественском бульваре принадлежал Gremm Group Михаила Горяинова. Но 13 января новым собственником объекта стала компания «Парус».

Эксперты оценивают сделку в 1,5 млрд рублей.

Теперь уже бывший собственник владел им не напрямую, а через ООО. И именно 100% доли этого ООО было приобретено другим ООО. Суть в том, что рынок продали не как здание (тогда бы требовалось заплатить 20% НДС и еще 20% налога на прибыль), а как доли в ООО, которые не облагаются 20% НДС, разъясняет автор канала BlackAudit. И, вероятнее всего, эти доли были куплены за 7 млн рублей (уставной капитал ООО), а не за 1,5 млрд руб. Соответственно и не возникло налога на прирост капитала.

Схема не новая. Налоговая в курсе. Это лишний раз доказывает, что налоги не платятся не по схеме, а по закону.