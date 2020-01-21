Снимать деньги с заблокированного счета можно будет без откупных банку

Банкам запретят таксу за снятие денег с заблокированного счета.

Законопроект, запрещающий банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денег, внесут в Госдуму в ближайшее время.

Почти все банки берут повышенные комиссии за снятие средств с заблокированного по антиотмывочному законодательству счета, а также за переводы от юрлиц физлицам. Мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например, за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов, – пишет «Коммерсант».

Изменения собираются внести в антиотмывочный закон (115-ФЗ). В пояснительной записке указано, что установление повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрено законодательством, а «дискриминационные тарифы» банки вводят, выполняя лишь рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.

Этот проект «принципиально поддерживают» Росфинмониторинг и ФАС, и лишь отчасти – Центробанк.

Банкам также хотят запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Законопроект, содержащий такую норму, может поступить в Госдуму в начале весны. Депутатов поддерживает Банк России. Сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2% независимо от того, каким способом была произведена оплата. Депутаты согласны, что банки и так взимают самые разные комиссии по неоправданным поводам. А оплата услуг ЖКХ высока и сама по себе.