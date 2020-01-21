У бизнеса крадут миллионы, а полиция отказывается возбуждать дела

Бизнесмен рассказал порталу BFM.ru, как потерял почти 2 млн из-за мошенничества с электронной подписью.

Гендиректор компании 25 декабря около полудня распорядился оплатить счет. Бухгалтер вошел в программу «Банк-клиент», и в этот момент окна в компьютере начали закрываться, некоторое время ничего невозможно было сделать. Минут через 15-20 зашли на другом компьютере в личный кабинет банка, и увидели, что 1,8 млн рублей десятью платежами сняты и перечислены на счета двух индивидуальных предпринимателей: одного из Санкт-Петербурга, второго — из Выборга.

Как деньги ушли без электронной подписи со стороны компании, пока загадка, которую следовало бы разгадать правоохранительным органам. Банк утверждает, что ЭП клиента стоит. Компания уверена, что нет.

По заявлению клиента банк успел заблокировать часть средств, но, чтобы было законное основание для таких действий, должно быть как минимум заведено уголовное дело. И вот тут-то и возникла еще одна проблема — в полиции не захотели заводить дело под конец года, чтобы не испортить статистику. Таким образом, мошенники уже, скорее всего, сняли все украденные деньги, ведь остановить их у банка нет права.

Полиция не любит заводить дела по преступлениям в сфере высоких технологий. Юристы советуют немедленно обжаловать отказ в возбуждении дела в вышестоящей инстанции или в прокуратуре. И пытаться договориться с банком о том, чтобы заморозку денег на счетах мошенников держали до возбуждения уголовного дела. Правда, никаких нормативов для банка по таким вопросам нет.