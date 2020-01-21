Арестован руководитель отделения Пенсионного фонда РФ

Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду арестовали 21 января. Информация об этом появилась на сайте Красноярского краевого суда.

Следственный отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ходатайствовал о помещении Дениса Майбороды под стражу на срок 1 месяц. Ходатайство удовлетворено – до 19 февраля 2020 года руководитель краевого ПФ будет находится в СИЗО.

В ноябре 2018 года следком возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей. По нему был задержан замруководителя регионального ПФ Алексей Трофимов. Его подозревают в чрезмерной трате бюджетных средств: по его распоряжению для офисных помещений было приобретено здание по цене, почти вдвое превышающей реальную. Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Затем на Трофимова завели второе уголовное дело по факту получения взятки от директора строительной фирмы.