Арестован руководитель отделения Пенсионного фонда РФ

А требования тоже будут незаметными?
Наиболее близка к рыночной цена невыкупленных залогов в ломбарде. Золотые залоги, как п...
Конкурсные жгут. Рассчитывались с организацией взаимозачетом. К нам тоже приходили с иском, деска...
А это как открытый финал в произведении - додумывайте сами, в меру своей испорченности ...
а зачем так далеко ходить? у нас и Мишустин очень талантливый человек с разносторонними способнос...
Страсти то какиеАС ЦО рассматривает спор между МИФНС мясоперерабатывающим предприятием. Последнее...
iHerb, ведь, уже "закрывали" какие-то урюпинские суды. Я точно помню! У меня дежавю? - Како...
Фундамент для дачи, ога...
Кто не ошибается в юности? ГыгыгыгыИгромания Федора Михайловича Достоевского в конечном счет...
Достоевский - в контексте. Вы же его сюда приволокли))) Тащите Пушкина, и его обсудим))...
Слаб человек, слаб! Чтобы прекратить запой, кто-то должен прийти и вылить остатки из бутылки в ра...
Уже два раза писал, чтобы ликвидировали мой аккаунт. Прошу официально - удалите! Пусть ваше сущес...
Да! Нас бы в правительство.
Не в простоте дело, просто не ЗОЖ. Сложно будет дожить до пенсионного возраста))...
О как понесло то! А кто не ошибался в юности? Читайте историю, может станете умнее, но только не ...
Ну, если критическое отношение к действительности называть "заниматься политикой", то я уже и не ...
Приколисты вы все. Всю жизнь профукать "на себя" и еще пенсию на себя любимого натянуть. А насчет...
все в детей и в удовольствия :)
Странная креатура во все времена у этих патриотов-почвенников)))Ф.М.Д. - революционер, приговорен...
с таким выражением прям произнесено то.... словно уже как минимум 10-й крупномасштабный отчёт отм...
А вы, значит, кремень? Или мы все должны быть "одобрямс"? Ну-ну... значит, Вас не коснулась сия п...
Есть только стакан граненый самогоночки, да корка хлеба черного с сальцем-чесноком. Или слишком у...
12 апреля в этом году ещё и в Вербное воскресенье, известное как "Вход Господень в Иерусалим"....
Тоже считаю, что схема нормальная. Продавали бизнес, бизнес этот сложный, хоз. деятельность от уб...
Я бы порекомендовал под это чтиво бокал арманьяка, но...булка тоже неплохо......
Кулстори бро! Пока читалЪ, отЪ сюжетныхЪ поворотовЪ не преминулЪ взбулкохрустнуть....
Давайте по порядку.Миф 1. Если вы добросовестный заёмщик, и долги стали накапливаться в связи с т...
Мдя... И ту эпоху наш Род как-то пережил)) Правда, не сохранилось в записях, под каким знаменем б...
// ... честно или не честно со стороны государства заставить всех платить налоги, включая физичес...
Несправедливо. Дети - это счастье. Как раз тем, у кого мало детей, надо помогать раньше на пенсию...
Смотрю на свое окружение: соседи, работа, школа дочери - рожают более двух детей или алкаши или г...
@Кошки Рулят, я вас узнал обоих с Германом Оскаровичем.
Рискуете... Водонаева вот высказалась - а Дума возмутилась, штраф требуют......
Так и в чем же проблема, то? Что ж не разбогатела Россия не расцвела в счастье своем, не заткнула...
вот согласна полностью про алкашей