Налоговики самозанятых пока не проверяют

Власти пока берегут и лелеют самозанятых, чтобы не спугнуть и стимулировать людей регистрироваться. В числе прочих поблажек – запрет на проверки.

Не то, чтобы налоговики совсем не могут проверять самозанятых, но сделать это будет сложно, потому что для начала придется согласовать ревизию с Управлением оперативного контроля ФНС России.

То же самое касается вызовов в налоговую инспекцию, запросов. Естественно, по мелочам никто разрешений на проверку и вызов добиваться не станет и нужно быть совсем уж злостным нарушителем, чтобы инспекторы преодолели все запреты и получили разрешение пообщаться лично.

Подтверждение: письма ФНС от 27 июня 2019 г. № ЕД-4-20/12490@ и от 24 апреля 2019г. № ЕД-4-20/7915@.

Это касается проверок именно самозанятых. Нет никакого запрета проверять и наказывать тех, кто скрывает трудовые отношения и нанимает самозанятых вместо штатных сотрудников. Такие работодатели наоборот будут под пристальным вниманием.