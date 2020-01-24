Зачем ПФР шлет сообщения предпринимателям о СЗВ-М

В Красном уголке бухгалтера поделились сообщением, пришедшим из Пенсионного фонда:

Управление ПФР в г. Курске Курской области доводит до Вашего сведения, что отчетность по форме СЗВ-М за январь (и далее) 2020 года необходимо направлять под регистрационным номером индивидуального предпринимателя, не производящего выплаты и вознаграждения физическим лицам.

Подобные сообщения рассылают сейчас многие отделения ПФР и почему-то они пугают предпринимателей и бухгалтеров.

«То есть теперь и ИП без сотрудников сдает СЗВ М?», — недоумевают в Фейсбуке.

Спешим успокоить предпринимателей. Речь идет всего лишь о том, что фонд наконец решил разобраться с регистрационными номерами ИП. С 2017 года индивидуальные предприниматели не подлежат учету как работодатели в ПФР в случае найма работников, поэтому им не присуждаются повторные регистрационные номера (первый номер ИП получает при регистрации в ФНС в качестве индивидуального предпринимателя).

У предпринимателей теперь только один регистрационный номер, который указан в ЕГРИП. Его и надо писать в отчетности, сдаваемой в ПФР за работников, в том числе и в СЗВ-М.