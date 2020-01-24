Детализация звонков — больше не тайна для налоговиков

Мобильные операторы должны предоставить налоговикам детализацию по счетам абонентов без решения суда. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, за неделю отклонивший иски всех участников «большой тройки», оспаривавших законность штрафов за отказ передать данные.

22 января рассмотрел дело «Вымпелкома» против Межрайонной инспекции ФНС (МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 7. Оператор оспаривал штраф за отказ передать налоговикам данные о звонках абонентов. Аналогичные иски на днях проиграли сначала МТС, а затем «МегаФон».

Госорганы не впервые пытаются получить данные у операторов, но до сих пор споры заканчивались в пользу неприкосновенности частной жизни, пишет «Коммерсант»

Так, в 2013–2014 годах суды поддержали «МегаФон» и МТС, признав незаконными предписания службы ЦБ по финансовым рынкам о предоставлении детализации звонков и сведений об идентификационных номерах абонентских устройств. Суды пришли к выводу, что эти сведения составляют тайну телефонных переговоров, охраняемую Конституцией РФ (ст. 23) и законом «О связи». Также они сослались на разъяснения Конституционного суда РФ (КС) от 2 октября 2003-го и от 21 октября 2008 года, из которых следует, что к тайне телефонных переговоров относятся не только сведения из разговора, но и данные о соединениях между конкретными абонентами (дата, время, продолжительность). Для доступа к такой информации необходимо получить судебное решение.

Как выяснилось 22 января, свои требования МИФНС направила «большой тройке» в октябре 2018 года, а в феврале 2019-го оштрафовала компании, что операторы и обжаловали. Истцы просили объединить дела в одно, но суд отказал.

Представитель «Вымпелкома» в суде заявил, что требование налоговиков незаконно и необоснованно, ссылаясь на позицию КС и Верховного суда о тайне телефонных переговоров. Таким образом, даже если у налоговиков есть право получать информацию, оно не может быть реализовано в обход закона, то есть без решения суда, подчеркнул юрист истца. Он представил письма от Роскомнадзора и Минкомсвязи в поддержку операторов: «Это позиция всей отрасли. Операторы защищают права не только своих абонентов, но всех граждан нашей страны».

Согласно позиции представителя ФНС в суде, требуемые сведения не содержат тайну переговоров, а детализация звонков нужна для проверки правильности налогообложения конкретного абонента. Как именно связана уплата налогов с детализацией, он не объяснил. Разрешение, по мнению налоговиков, было не нужно, поскольку требовалась «обезличенная детализация по соединению», только сведения о номерах, которые «не идентифицируют абонента». По словам представителя МИФНС, другие компании (не только российские, но и азербайджанский оператор) предоставляли информацию.

По мнению юристов, шансы обжаловать решения суда у операторов есть, но разбирательства могут затянуться и, возможно, дойдут до Верховного суда РФ.