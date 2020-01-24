ФНС объяснила, что имущественные налоги никто не отменял

В конце декабря по интернету массово распространялся видеоролик, в котором юрист рассказывает об отмене имущественных налогов для граждан — транспортного, имущественного и земельного. Прзднее он сам же признал свою неправоту, но было поздно - информация ушла в народ.

Сначала досталось простым работникам налоговых инспекций, которым начали предъявлять претензии граждане. Потом оправдываться пришлось уже начальству Управлений. И вот, наконец, на письма стала отвечать ФНС.

В письме говорится о том, что единый налоговый платеж физического лица является способом исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, а с 1 января 2020 года еще и налога на доходы физических лиц. Данная статья устанавливает не добровольность уплаты налогов, а возможность уплатить налоги досрочно, путем внесения денежных средств на единый код бюджетной классификации.