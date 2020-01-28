В каком случае ветераны труда могут выбирать удобное время ухода в отпуск

На портал «Онлайнинспекция.рф» периодически обращаются граждане, имеющие звание «Ветеран труда» с целью разъяснения их трудовых прав.

В частности, недавно у Роструда спросили, имеют ли право ветераны труда на приоритетное право выбора даты отпуска.

Как пояснили трудинспекторы, в ТК такой льготы не предусмотрено. Вместе с тем согласно статье 123 ТК, отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами , ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Статьей 22 Федерального законом РФ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» установлено, что меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Таким образом, если законодательством региона предусмотрено такое право для ветеранов труда, то работник имеет право представить работодателю заявление, указав в нем желаемое время ухода в отпуск.

Работодатель указанное требование обязан учесть при составлении графика отпусков. После утверждения графика отпусков он является обязательным как для работника, так и для работодателя.

Например, в Оренбургской области закон предусматривает обязанность работодателя предоставлять ветеранам труда ежегодные отпуска в удобное для них время и отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 календарных дней в году.