Справку о стаже будет выдавать МФЦ и любой пенсионный фонд

Справку о трудовой деятельности можно будет получить в любом МФЦ и любом отделении ПФР.

Премьер-министр Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ). Документ опубликован на сайте правительства.

Список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой – «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте». Из другого постановления следует, что услуга станет доступна в любом отделении ПФР и МФЦ независимо от места жительства или пребывания.

На прошлой неделе стало известно, что резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.