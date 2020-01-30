Физлица и компании должны уведомлять о льготах по трем налогам по новой форме

ФНС выпустила Приказ от 12.11.2019 № ММВ-7-21/566@ о форме уведомления о предоставлении налоговых льгот.

Речь идет о льготах по налогу на имущество физлиц, а так же о льготах по земельному и транспортному налогу как для организаций, так и для граждан. Напомним, что с 2020 года для организаций отменена отчетность по двум налогам: земельному и транспортному. И чтобы получить льготы, компании должны отправить в налоговую заявление. В ответ на это заявление и будет выдаваться уведомление по установленной форме.

Письмом № БС-4-21/1066@ от 27.01.2020 ФНС внесла изменения в Схему (методические положения) по обработке налоговыми органами сообщений, заявлений и уведомлений, ранее направленную письмом ФНС от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@. Этим же письмом отменены ранее рекомендованные уведомления о льготах.