Детские пособия вырастут на 3 %

Сегодня опубликовано Постановление от 29.01.2020 №61, которым утвержден коэффициент индексации ряда социальных пособий и выплат.
Индексация распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Повышение составит 3 %.
Напомним, проект данного Постановления был размещен на федеральном портале в декабре 2019.
В первоначальной версии документа индексация предполагалась 3,1 %.