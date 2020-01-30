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Детские пособия вырастут на 3 %

Сегодня опубликовано Постановление от 29.01.2020 №61, которым утвержден коэффициент индексации ряда социальных пособий и выплат.

Индексация распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Повышение составит 3 %.

Напомним, проект данного Постановления был размещен на федеральном портале в декабре 2019.

В первоначальной версии документа индексация предполагалась 3,1 %.

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