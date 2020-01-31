Какими налогами облагается зарплата сотрудников-беженцев

В организации трудоустроен работник - гражданин Украины, имеющий свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Как считать НДФЛ и взносы с его зарплаты?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 20.01.2020 № 03-04-05/2606.

Ставка НДФЛ зависит от статуса – резидент/нерезидент.

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Для резидентов ставка 13 %, для нерезидентов – 30 %.

Вместе с тем доходы от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на территории РФ, подлежат обложению НДФЛ с применением налоговой ставки 13 % независимо от времени нахождения таких лиц в РФ.

То есть беженцы-нерезиденты тоже платят 13 %.

Что касается страховых взносов, то лица, работающие по трудовым договорам, которым предоставлено временное убежище, являются застрахованными лицами в системе ОПС, ОСС, а также в системе ОМС на территории РФ.

Соответственно, выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу вышеуказанных лиц, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.