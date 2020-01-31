Налоговики объяснили, надо ли вам заявлять о налоговых льготах

ФНС на своем сайте разъяснила порядок применения льгот при налогообложении имущества физлиц за 2019 год.

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то налогоплательщик может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно направить его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период.

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.

Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на федеральном уровне не установлены. Они могут быть предусмотрены законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств.

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения определённого вида, предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества.