Изменилась форма расчета о выплатах иностранным организациям

Утверждена новая форма налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядок её заполнения, а также формат представления в электронном виде.

Так, изменения внесены в поле для отражения соответствующего количества знаков ИНН индивидуального предпринимателя, а на титульном листе появилось поле для отражения фамилии, имени и отчества.

Это позволит индивидуальным предпринимателям, которые выплачивают доход от источников в РФ иностранным организациям, сдавать отчетность. Эта обязанность появилась у них с 1 января 2020 года, так как они были признаны налоговыми агентами по налогу на прибыль.