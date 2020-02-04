Оплата работы в выходные дни учитывается в составе расходов

На основании статьи 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 252 НК налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов.

Согласно статье 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления. В частности, к ним относятся суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки.

А можно ли при расчете налога на прибыль учесть в расходах оплату труда за выходные дни, исчисленную в двойном размере?

Да, ответил Минфин в письме от 20.01.2020 № 03-03-06/1/2340.

Расходы налогоплательщика, понесенные им в пользу работника в соответствии с требованиями трудового законодательства, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда.