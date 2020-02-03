Бизнесу будет меньше угрожать уголовное преследование

Если не платить налоги в крупном и особо крупном размере, можно получить уголовное дело. Какая сумма считается крупной и особо крупной неуплатой налогов, прописано в Уголовном кодексе. В Госдуму внесен законопроект № 871811-7, который меняет суммы, считающиеся крупной и особо крупной неуплатой налогов. Ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов...» будет:

– крупный размер — 2,7 млн руб;

– особо крупный размер — 13,5 млн руб.

Сейчас:

– крупный размер — 0,9 млн руб с условиями или 2,7 млн руб;

– особо крупный размер — 4,5 млн руб с условиями или 13,5 млн руб.

Ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов... организацией» будет:

– крупный размер — 15 млн руб.

– особо крупный размер — 45 млн руб.

Сейчас:

– крупный размер — 5 млн руб с условиями или 15 млн руб.

– особо крупный размер — 15 млн с условиями или 45 млн руб.

По аналогии с этими статьями будут изменены статьи 199.1, 199.3, 199.4 УК. Иными словами, составы преступлений станут проще, а число их уменьшится. Например, крупный размер по статье 198 УК сейчас выглядит так: «Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей», а теперь от этого всего остаётся только та часть, где сказано про 2,7 млн руб.

Законопроект, кстати, внёс Президент, и этим многое сказано о перспективе его принятия.