Могут ввести пособие для домохозяек

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о выплате пособия домохозяйкам.
Владимир Жириновский, который подготовил эту законодательную инициативу, пояснил — если в семье три человека, то женщина должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ).
«Сейчас широко обсуждаются возможные меры по повышению рождаемости. Одно из наших новых предложений — ввести специальное пособие для женщин, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи. Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — цитируют «Известия» слова депутата.
По его словам, женщинам также приходится выполнять работу медсестры, если кто-то из близких заболел. Они, может быть, и хотели бы пойти работать, но кто тогда будет вести хозяйство, подчеркнул парламентарий.
Напомним, о государственных выплатах домохозяйкам говорили еще в прошлом году. Сначала на сайте РОИ была опубликована соответствующая инициатива, потом к обсуждению подключились депутаты.
Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платитьРанее на нашем сайте проводился опрос по поводу ведения зарплаты от государства домохозяйкам. Большинство клерков (63 %) отметили, что если уж вводить плату за ведение домашнего хозяйства, то и для работающих женщин тоже. Четверть опрошенных негативно отнеслись к этой идее. Положительно подобную инициативу оценили лишь 13 % опрошенных. Они отметили, что это нелегкий труд и он должен быть оплачен. Государство должно помочь семьям, где жена не работает.