Могут ввести пособие для домохозяек

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о выплате пособия домохозяйкам.

Владимир Жириновский, который подготовил эту законодательную инициативу, пояснил — если в семье три человека, то женщина должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ).

«Сейчас широко обсуждаются возможные меры по повышению рождаемости. Одно из наших новых предложений — ввести специальное пособие для женщин, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи. Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — цитируют «Известия» слова депутата.

По его словам, женщинам также приходится выполнять работу медсестры, если кто-то из близких заболел. Они, может быть, и хотели бы пойти работать, но кто тогда будет вести хозяйство, подчеркнул парламентарий.

Напомним, о государственных выплатах домохозяйкам говорили еще в прошлом году. Сначала на сайте РОИ была опубликована соответствующая инициатива, потом к обсуждению подключились депутаты.