Антон Р2-Д2. Банкиров и коллекторов защитят от агрессивных должников

Коллекторы и сотрудники банков будут работать под цифровыми псевдонимами. Они перестанут называть должникам свои полные имена и ограничатся специальными идентификаторами, следует из новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов. Так взыскателей хотят защитить от агрессии должников, пишет РБК.

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен – у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. Вот так защищают персональные данные сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов.

По действующим правилам коллекторы, сотрудники банков и МФО обязаны представляться в начале разговора, даже если речь не о личной встрече, а о звонке. Человек вправе услышать фамилию, имя и отчество выбивателя, прежде чем последний заговорит о задолженности. Но коллекторы стали опасаться раскрывать имена рядовых сотрудников, звонящих из call-центров. Должники ведь тоже бывают агрессивными, но не учитывают, что решения о взысканиях, высокие штрафы, другие приемы взаимодействия инициируются менеджментом организации.

Эксперты, которые выступают против новых правил, указывают, что использование идентификаторов взыскателями помешает должникам сообщать о злоупотреблениях, ведь почти никто не записывает свои разговоры, номер сразу вылетит из памяти, а имя конкретного сотрудника может быть необходимо при подаче жалобы.

Еще одно положение законопроекта предусматривает «маскировку» роботов-коллекторов. Автоматизированные взыскатели тоже смогут не раскрывать гражданам, что с ними контактирует программа.