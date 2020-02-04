Правительство Медведева и Мишустина: что думают люди

Большинство людей остались недовольны работой ушедшего недавно в отставку правительства РФ. Такие выводы представил «Левада-центр» по итогам опроса, пишет «Коммерсант».

Выяснилось, что 74% негативно высказались о работе правительства Дмитрия Медведева, а 46% не верят в перемены с приходом новых министров. Только около 38% респондентов надеются, что жизнь станет лучше. Положительно оценили деятельность бывшего кабинета министров 22% опрошенных.

Около 85% респондентов ничего не знают о новом премьер-министре Михаиле Мишустине. Они признались, что узнали о нем после того, как президент России Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост главы правительства. Только 9% рассказали, что из-за смены правительства РФ жизнь в стране резко ухудшилась.

Напомним про другой опрос, о поправках в Конституцию.