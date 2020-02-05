ПФР будет копить штрафы за СЗВ-М до 3000 рублей

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 893917-7 о штрафах для страхователей.

Поправки вносятся в статью 17 Федерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования».

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, оптимизации работы территориальных органов ПФР и судов предусматривается, что территориальные органы Фонда обращаются в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций только после того, как их общая сумма, подлежащая взысканию, превысит 3000 рублей.

Предлагаемое законопроектом суммирование размеров финансовых санкций исключает как необходимость обращения территориальных органов Фонда в суд по каждой незначительной сумме финансовых санкций, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате штрафа, учитываемого ПФР при расчете общей суммы штрафов, подлежащих взысканию со страхователя, такая сумма штрафа не превысила 3 000 рублей, ПФР обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.