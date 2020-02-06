Продуктовые магазины начнут выдавать кредиты

Оформить страховку, получить потребкредит или обзавестись банковской картой скоро можно будет прямо на кассе в магазине. Такую услугу в торговых точках сельской местности до конца этого года планирует запустить Сбербанк, сообщил «Известиям» сам банк.

Банкам невыгодно содержать офисы в регионах, клиентов помогают удержать магазины. В прошлом году в небольших удаленных поселениях запустили пилот: снимать наличные, а также проводить платежи ( в том числе коммунальные) через кассу магазина. Сервис действует уже в 3 тыс. сельских магазинов. При этом в самом магазине необязательно что-либо покупать.

Что другие? Татарстанский Ак Барс Банк в этом году собирается запустить проект по оплате коммунальных услуг на кассах в селах. Visa запустила сервис «наличные с покупкой» в ряде точек бренда «ВкусВилл». Сервис действует в более 2 тыс. магазинов. MasterCard совместно с Райффайзенбанком организовала работу проекта во всех магазинах Billa и в более чем 500 магазинах «ВкусВилл», где можно снять деньги с карт порядка 10 банков-эмитентов.

В платежной системе «Мир» сообщили, что также запустили пилот по снятию наличных на кассах магазинов, при условии, что один и тот же банк обслуживает точку и выступает эмитентом карты.