Руководство Росреестра вымогало у директоров деньги за низкую кадастровую стоимость

На Ямале задержаны и.о руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кожин, его предшественник – врио главы регионального департамента имущественных отношений Андрей Кудрявцев и директор местного филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Максим Сартасов. Их подозревают в получении взяток в особо крупном, крупном и значительном размерах (ч.ч. 6, 5 ст. 290 УК РФ).

Чиновники вымогали у руководителей различных компаний деньги за постановку на кадастровый учет объектов недвижимости и снижали их кадастровую стоимость. Клиентов находили через подконтрольную юридическую фирму, которая имела филиалы в нескольких регионах России.

По этому делу обыски прошли на территории ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Курганской, Челябинской областей и Алтайского края. Силовики задокументировали факты передачи взяток на общую сумму более 7 млн рублей.