Что и почему подрядчик ПФР разъяснил «Клерку»

Вчера на «Клерке» вышла новость о Пенсионном фонде, который заказал дорогой контракт подрядчику без сайта и работников. До этой информации докопались журналисты портала cnews.ru.

В «Клерк» написал Павел Сергеевич Розинков, учредитель ООО «Атомприбор» (эта компания входит в единую группу компаний с подрядной организацией ПФР). Информацию в статье он назвал неточной и прокомментировал претензии.

Напомним, что cnews.ru назвал подрядчика «странной» компанией, ведь для исполнения такого большого контракта, в организации числится всего 1 работник. А сайта так и вовсе нет. Еще были вопросы к проведению аукциона.

Вот комментарий Розинкова:

1. Про численность компании: «Сведения о сотрудниках, которые работают по трудовым договорам, гражданско- правовым договорам, а также сведения о соисполнителях (субподрядчиках) в отчете для ФНС не указываются. И вообще являются коммерческой тайной. Поэтому из отчета никак не следует (как пишет автор), что якобы в компании работает всего 1 человек. К тому же, в статье не упомянуто, какой именно «сервис проверки контрагентов» использован».

2. Про сайт: «То, что автор не нашел сайт в интернете, еще совсем не значит, что его нет. А если даже его и не было бы, в России пока еще нет законов, обязывающих каждую организацию иметь сайт. И тем более, не обязывают иметь какой-то минимальный уровень его Наполнения».

Наше замечание о том, что сайт «до смешного пустой» прокомментированы тем, что «в Instagram и Tinder, а также на других платформах наши организации тоже не представлены, и за это приносим свои извинения всем читателям. Мы не слышали, что «до смешного пустой» сайт в России является нарушением. Но спасибо автору за совет, сайт обязательно чем-нибудь наполним».

3. Большая ясность внесена в сложности госзакупок: «Автор пишет, что новый контракт заключен вопреки тому, что конкурс признан несостоявшимся. Видимо, автор оригинальной статьи просто не в курсе, какие термины используются в законе 44-ФЗ. Фраза «конкурс признан несостоявшимся» означает всего лишь, что заявку подала только одна компания, и других желающих не нашлось. И по закону, закупочная комиссия заказчика обязана заключить контракт с этим единственным участником, подавшим заявку».